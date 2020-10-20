Врач-инфекционист объяснила "коварность" коронавируса

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская раскритиковала всех, кто сравнивает COVID-19 с гриппом.



Об этом она рассказала в интервью Алесе Бацман. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале последней.



"Я когда слышу, что сравнивают с гриппом, – у меня нет слов. Люди просто не понимают проблемы и говорят абсолютные глупости... Вирус новый, он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему", - отметила врач.



По ее словам, буквально за последний месяц течение коронавируса заметно изменилось в сторону ухудшения: все больше людей до 50–60 лет очень тяжелых. Кроме того, заболевание стало более длительным, затягивается лихорадочный период.



Голубовская подчеркнула, что само заболевание COVID-19 изнурительное и тяжелое для пациента.



"Это изнуряющее заболевание. Для врачей тоже морально и физически очень изнуряюще. Это все длится полгода. Я уже сравнивала: это как на фронте боевые действия. Смотреть на это очень тяжело. Особенно на молодых людей", - заявила она.



"Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть. Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и недостаточностью кислорода", - подытожила врач.

