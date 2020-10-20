Тихановская огласила дедлайн для перехода силовиков на сторону протестующих

Тихановская огласила дедлайн для перехода силовиков на сторону протестующих

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правоохранителей до 25 октября стать на сторону народа. Ее обращение к силовикам во вторник, 20 октября, обнародовала ее пресс-служба.

"Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет", - заявила Тихановская.

Она отметила, что в новой Беларуси будет нужна работа правоохранительных органов и система силовых ведомств.

"Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам", - говорится в заявлении.

Тихановская также напомнила, что до народного ультиматума осталось пять дней.