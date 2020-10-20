Тихановская огласила дедлайн для перехода силовиков на сторону протестующих

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правоохранителей до 25 октября стать на сторону народа. Ее обращение к силовикам во вторник, 20 октября, обнародовала ее пресс-служба.



"Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет", - заявила Тихановская.



Она отметила, что в новой Беларуси будет нужна работа правоохранительных органов и система силовых ведомств.



"Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам", - говорится в заявлении.



Тихановская также напомнила, что до народного ультиматума осталось пять дней.

