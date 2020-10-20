В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных Россией в марте, сообщает BuzzFeed.



Тогда Россия в ответ на запрос президента США Дональда Трампа отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".



Отмечается, что аппараты распределили по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем.



По данным FEMA, аппараты утилизированы.



Как сообщается, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.



Производитель этой техники находится в санкционном списке США.

