В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных Россией в марте, сообщает BuzzFeed.

Тогда Россия в ответ на запрос президента США Дональда Трампа отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".

Отмечается, что аппараты распределили по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем.

По данным FEMA, аппараты утилизированы.

Как сообщается, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Производитель этой техники находится в санкционном списке США.