Зеленский призвал украинцев и депутатов носить маски

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и, в частности, депутатов носить маску не "для галочки", а для безопасности. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.



"Я хочу обратиться ко всем гражданам Украины, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки. Маска на вашем лице - это безопасность других людей. Депутатов это также касается", - сказал Зеленский.



По его словам, благодаря карантину удалось сохранить жизнь украинцев и выиграть очень ценное время.



"Ведь даже медицинские системы самых успешных стран мира не были готовы к коронавирусу. А наша медицина - тем более, была разрушена система лабораторий - в Украине их было целых 5. Сейчас в десятки раз больше. Мы восстановили вертикаль государственных санитарных врачей", - сказал Зеленский.

