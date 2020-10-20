Трампу и Байдену во время дебатов будут поочередно отключать микрофоны

Во время дебатов кандидатов в президенты США микрофон одного кандидата будет отключен во время выступления другого. Такое новое правило приняла комиссия по президентским дебатам в США, сообщает во вторник, 20 октября, Интерфакс.



"В соответствии с согласованными правилами дебатов, каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого 15-минутного сегмента. Эти заявления делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании на этой неделе снова подтвердили свое согласие с правилом непрерывных двух минут. Комиссия сообщает, что для обеспечения соблюдения этого правила, микрофон только одного кандидата будет включен, того, у кого будет право слова", - говорится в заявлении комиссии.



Таким образом в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. Во время этой части микрофон кандидата-оппонента будет отключен.



При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.



Такое решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз. Сам Байден заявлял, что Трамп перебил его и ведущего 158 раз.



После первых дебатов Байден заявлял, что хочет, чтобы комиссия по дебатам изменила правила.



Между тем, предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах.



В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым".



Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики.



Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

