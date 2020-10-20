Disney снимет фильм по мультсериалу о Чипе и Дейле
Компания Disney запустила в производство игровой ремейк популярного мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь".
Как сообщает The DisInsider со ссылкой на свои источники, фильм выйдет на сервисе Disney+ и станет частью оригинального контента платформы.
К участию в проекте могут привлечь актеров, озвучивших героев в оригинальном мультсериале. Режиссером выступит Акива Шаффер - фильм будет гибридом игрового кино и CGI-графики.
Съемки проекта стартуют весной 2021 года. Сюжет картины, как и дата выхода, пока не раскрываются.
Источник: 112
13:06