Крымскую платформу поддерживают четыре страны - Зеленский

К формату Крымская платформа готовы присоединиться четыре страны, заявил президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде во вторник, 20 октября.



"Можно сколько угодно постить веселые мэмы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого, вернули вопрос Крыма в международную повестку дня, мы создаем формат Крымская платформа. Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал он.



Зеленский отметил, что обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. "Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал он.

