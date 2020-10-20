В Киеве за сутки зафиксировали 462 случая коронавирусной болезни

В столице коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у 462 человек, в общем болеет более 31 тыс., умерли за последние сутки 17 человек. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"За прошедшие сутки в нашем городе обнаружили еще у 462 больных коронавирусом (COVID-19 - ред.). Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31310", - сказал Кличко.



Он отметил, что за прошедшие сутки заболели:



▪️ 248 женщин (в возрасте от 19 до 92 лет);

▪️ 15 девочек (от 5 до 17 лет);

▪️ 178 мужчин (от 18 до 102 лет);

▪️ 21 мальчик (от 4 месяцев до 17 лет).



"Заболели также 15 медиков. В больницы столицы попали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания пза рошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 97, в Оболонском - 64, в Святошинском районе - 48", - добавил мэр Киева.

