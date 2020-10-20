Зеленский возглавит новый штаб по борьбе с COVID

Верховная Рада во вторник, 20 октября, поддержала проект постановления о создании в стране штаба по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.



"За" такое решение проголосовали 308 нардепов.



Документ предусматривает:

- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

- массовое тестирование на коронавирус;

- увеличение мощностей лабораторий;

- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.



Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.



Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.



Также предусмотрено создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тысяч исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медпомощи при коронавирусной болезни. При проектировании лабораторий и закупке необходимого оборудования приоритет должен предоставляться современным технологиям ПЦР-тестирования.



Предусмотрено, что бригады скорой медицинской помощи, которые будут осуществлять забор материала для теста, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должно быть не более четырех часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.



В постановлении прописано создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава для проведения периодического тестирования медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса.



Также документ предусматривает обеспечение доступа населения к безопасной и качественной вакцине против COVID-19.



Для этого планируют создать условия для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики COVID-19 и предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях.



Планируется, что вакцины, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями в Украине будут регистрироваться по упрщенной процедуре.



При этом вакцинами намерены обеспечить не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасного и качественного препарата.



Также запланирована широкая информационная кампания по поводу безопасности вакцины против COVID-19.



Ранее проект постановления подписали ряд глав фракций.

