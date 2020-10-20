SSC Tuatara стал самым быстрым автомобилем в мире

Гиперкар SSC Tuatara установил рекорд скорости на государственной трассе 160 в Неваде, США. Таким образом, он стал самым быстрым серийным автомобилем в мире, пишет Business Insider.



Автомобиль развил среднюю скорость 316,11 миль в час (508,7 км/ч), это зафиксировали с помощью 15 спутников.



На более быстром участке SSC Tuatara разогнался до 331,15 миль в час (532,9 км/ч). За рулем был профессиональный гонщик Оливер Уэбб.



Таким образом,автомобиль побил рекорд Bugatti Chiron Super Sport, который был установлен в 2019 году на гигантском испытательном треке Volkswagen Ehra-Lessien в Германии. По данным Ars Technica, Chiron Super Sport развил скорость 304,77 миль в час (490,4 км/ч).



