Зеленский ждет от министерства и комитета Рады модели страховой медицины

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу сохранить положительные моменты медицинской реформы и исправить ошибки, но также подготовить модели страховой медицины.



"Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней. Кроме того, жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине", – сказал глава государства в ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.



Как сообщалось, в начале октября Минздрав заявил о планах стимулировать развитие в Украине системы добровольного медицинского страхования.



"Считаю, что у нас есть большой потенциал по развитию этого сегмента страхового рынка. Моя цель - избавиться от такого понятия как "неформальный платеж" и построить абсолютно понятную и прозрачную систему финансирования медицинской помощи", - сказал министр Максим Степанов на встрече с представителями страховых компаний в пятницу.



Министр отметил необходимость на законодательном уровне создать прозрачные и понятные условия работы страховых компаний в Украине.

