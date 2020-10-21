В МОЗ готовятся к сортировке коронавирусных пациентов

В случае роста заболеваемости коронавируса до 20 тысяч случаев в сутки придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во вторник, 20 октября. Он отметил, что пандемия прогрессирует и Минздрав готовится к любому развитию событий, в том числе и к худшему.



Степанов заявил, что если ограничения не будут действовать, то наступит третий уровень коронавирусной опасности. То есть каждые сутки фиксируются 11-15 тысяч случаев заражения, тогда как заполненность больниц достигает 80%. В этом случае будут введены новые ограничения и организована работа полевых госпиталей.



"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи", - подчеркнул министр.

"Я уверен, что никто не хочет, чтобы наступил 3-4 уровень", - добавил Степанов.



Он отметил, что на данный момент заполнены более 20 тысяч коек, всего подготовлены около 52 тысяч.

