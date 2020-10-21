Матч Зари в Лиге Европы обслужит женская бригада арбитров
УЕФА назначил арбитров на поединки первого тура группового этапа Лиги Европы.
Выездную встречу луганской Зари с английским Лестером будет обслуживать женская судейская бригада из Франции во главе с Стефани Фраппар.
Главному арбитру встречи будут ассистировать Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый арбитр - Жоан Амель.
Стоит отметить, что Фраппар была главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА 2019 года между Ливерпулем и Челси.
Источник: Спорт.ua
20.10 15:36