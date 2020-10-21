Матч Зари в Лиге Европы обслужит женская бригада арбитров

УЕФА назначил арбитров на поединки первого тура группового этапа Лиги Европы.



Выездную встречу луганской Зари с английским Лестером будет обслуживать женская судейская бригада из Франции во главе с Стефани Фраппар.



Главному арбитру встречи будут ассистировать Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый арбитр - Жоан Амель.



Стоит отметить, что Фраппар была главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА 2019 года между Ливерпулем и Челси.

