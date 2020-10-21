Более 70% киевлян изъявляют желание прийти на выборы

По данным социологического исследования ООО "Роботизированные телесистемы", обязательно принять участие в выборах в Киеве собираются 47,3% избирателей. Об этом представители компании сообщили на пресс-конференции, представляя итоги проведенного телефонного опроса с 17 по 18 октября, передает УНН.



По словам директора компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антона Соколова, 22,8% опрошенных киевлян заявили, что скорее всего будут участвовать в выборах. 5,9%, при этом, сообщили, что однозначно не пойдут голосовать, еще 12,6% опрошенных - затруднились ответить.



Опрос проводился среди жителей Киева, выборка репрезентативная по возрасту и полу. Было опрошено 2000 респондентов путем телефонного голосования. Погрешность исследования не превышает 2,8%.



Как известно, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

