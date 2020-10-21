Количество миллиардеров в Китае за год выросло на 257

Состояние 500 крупнейших бизнесменов Китая в текущем году выросло больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятых. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на данные ежегодного исследования компании Hurun.



Всего по сравнению с 2019 годом количество миллиардеров в Китае выросло на 257, до 878 человек – без учета Гонконга и Макао.



Жесткие карантинные меры, принятые в стране для сдерживания коронавируса, оказались особенно прибыльными для цифровых гигантов, поскольку миллионы китайцев оказались изолированы в своих домах, отмечают авторы исследования.



Джек Ма, пионер электронной коммерции со своей платформой Alibaba, по-прежнему является обладателем крупнейшего национального состояния с $58,8 млрд. За ним следует глава цифрового гиганта Tencent Пони Ма, в частности, выпускающий популярное приложение WeChat с $57,4 млрд.



На третьем месте Чжун Шаньшань, руководитель концерна Nongfu Spring, производителя бутилированной воды, продукция которого имеет важное значение в Китае. Его состояние оценивается в $53,7 млрд.



Ван Син, основатель компании по доставке еды Meituan, в этом году увеличил свое состояние в четыре раза и стал тринадцатым в Китае по размеру состояния. Ричард Лю, глава гиганта электронной коммерции JD.com, удвоил свое состояние, до $23,5 млрд и занимает 16 место.



Здравоохранение также стало многообещающим сектором: основатель производителя вакцин Zhifei Цзян Жэньшэн утроил свое состояние, до $19,9 млрд, заняв 20 место.

