В Британии проведут эксперимент с COVID-19 для ускорения разработки вакцины

Исследователи Великобритании готовятся к проведению эксперимента, в ходе которого здоровые люди будут намеренно заражены коронавирусом COVID-19 для изучения течения болезни с целью ускорения разработки вакцины от инфекции, сообщает агентство Associated Press (AP).



"К намеренному заражению добровольцев известным человеческим патогеном никогда не относятся легкомысленно, - цитирует AP слова соисследователя эксперимента Питера Оупеншоу. - Однако такие исследования чрезвычайно информативны в плане течения заболевания, даже такого хорошо изучаемого, как COVID-19".



По данным AP, проведение эксперимента под названием "исследование контрольного заражения" рискованно, но инициаторы заявляют, что такой подход может быть более результативным, чем стандартные исследования, в ходе которых добровольцам вводят экспериментальную вакцину от COVID-19, а затем наблюдают за тем, заболеют они или нет.



По данным Имперского колледжа Лондона, инициирующего данное исследование, в эксперименте примут участие волонтеры в возрасте от 18 до 30 лет, у которых нет проблем со здоровьем таких, как болезни сердца, диабет или ожирение. Как сообщил Оупеншоу в эфире Би-би-си, волонтеры будут инфицированы через нос.



В ходе первого этапа исследования задачей экспертов будет определить наименьший уровень воздействия коронавируса, необходимый для развития болезни. Затем эксперты будут использовать эту же модель для изучения действия потенциальных вакцин от коронавируса в организме человека, иммунное реагирование организма и предположительное лечение.



Как сообщают западные СМИ, ожидается, что проведение эксперимента стартует в начале 2021 года. Исследование будет проводиться при участии министерства по вопросам предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, Доверительного фонда Королевской бесплатной службы здравоохранения Лондона, а также компании по проведению тестирования hVivo.



Правительство Великобритании готово инвестировать в исследование $43,4 млн.



Глава рабочей группы по коронавирусу при правительстве Великобритании Кейт Бингхэм заявила, что подобное исследование улучшит понимание о характере коронавируса и поможет в дальнейшем принятии решений.



"Мы много что можем изучить в отношении иммунной системы, продолжительности защитного действия вакцины и повторного заражения", - говорится в заявлении Бингхэм.

