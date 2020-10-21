Honda откажется от авто с бензиновым двигателем
Японский автопроизводитель Honda перестанет производить для европейского рынка автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Также компания намерена прекратить в Европе производство дизельных моделей из-за того, что они становятся все меньше популярными, пишет The Times.
Как стало известно изданию, Honda уже прекратила продажу новых автомобилей с дизельным двигателем, и ожидается, что последние из них будут выведены, в частности, из британских автосалонов в течение нескольких недель.
Ранее автогигант планировал уходить от моделей на бензиновом двигателе к 2025 году.
Компания планирует сделать ставку на гибридные и электрические транспортные средства. Сейчас Honda выпускает в ЕС гибриды CR-V и Jazz и электрокар Honda e.
Источник: The Times
20.10 17:31