Honda откажется от авто с бензиновым двигателем

Японский автопроизводитель Honda перестанет производить для европейского рынка автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Также компания намерена прекратить в Европе производство дизельных моделей из-за того, что они становятся все меньше популярными, пишет The Times.



Как стало известно изданию, Honda уже прекратила продажу новых автомобилей с дизельным двигателем, и ожидается, что последние из них будут выведены, в частности, из британских автосалонов в течение нескольких недель.



Ранее автогигант планировал уходить от моделей на бензиновом двигателе к 2025 году.



Компания планирует сделать ставку на гибридные и электрические транспортные средства. Сейчас Honda выпускает в ЕС гибриды CR-V и Jazz и электрокар Honda e.

