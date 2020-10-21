В ВОЗ назвали новые сроки массовой вакцинации от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что вакцинация от Covid-19 начнется c середины 2021 года. Об этом со ссылкой на экспертов ВОЗ пишет DW во вторник, 20 октября. Так, по их данным, в начале 2021 года будут доступны данные третьей фазы испытаний вакцин, которые в настоящее время разрабатываются. Только после этого будут приниматься решения относительно прививок.



Эксперты добавили, что нынешние результаты исследований вселяют надежду, а несколько фармацевтических концернов производить миллионы доз для вакцинации.



Планируется, что первыми вакцинировать людей из групп риска. Решение о первоочерёдности прививок будет также зависеть и от характеристик вакцин.



В то же время, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) объявили о начале подготовке к массовой операции по закупке и доставке вакцин от коронавируса. К концу 2020 года фонд планирует разместить на своих складах более полумиллиарда шприцов.



"К концу года у нас уже будет более полумиллиарда шприцев, размещенных там, откуда их можно будет быстро и с минимальными расходами доставить (в места назначения)...Вакцинация мирового населения от Covid-19 станет одной из самых масштабных массовых кампаний в человеческой истории, и, когда вакцины поступят в производство, нам нужно будет действовать очень быстро. А это означает, что нам нужно действовать быстро уже сейчас", – рассказала глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

