В Беларуси признали канал и логотип NEXTA «экстремистскими»

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Tелеграм - NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны «экстремистскими материалами».



Как передает Укринформ, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.



Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности.



Речь идет об «организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков».



Решение суда подлежит немедленному исполнению.



Отмечается, что гражданское дело рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси о признании информационной продукции экстремистскими материалами.



На самом Телеграм-канале с иронией прокомментировали решение суда.



«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», - сообщили в NEXTA-Live.



Как известно, Телеграм канал NEXTA-Live, в том числе, публикует последние события с акций протеста в Беларуси против режима Александра Лукашенка, легитимность которого не признает ЕС и Украина.



Как сообщал Укринформ, в Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают обнародованные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.



Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли.



Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

