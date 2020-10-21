В следующем году отремонтируют 7 тысяч километров дорог - Минфин

В 2021 году планируется отремонтировать 7 тысяч км дорог, на что в проекте Государственного бюджета предусмотрено 150 млрд грн.



Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.



"В проекте Государственного бюджета на 2021 год запланировано выделить 150 млрд грн на поддержку развития автодорожного полотна. Из них 36,6 млрд грн планируется направить на развитие и содержание автодорог государственного значения, 21,3 млрд грн - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог в населенных пунктах (субвенция)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что масштабное обновление дорожной инфраструктуры является приоритетной задачей для правительства на 2021 год.



"Уже до конца 2021 года большинство областных центров должны получить качественные дороги в соседние областные центры. Семь тысяч километров дорог будут отремонтированы", - отмечают в Минфине.



Как сообщал Укринформ, проект Государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд гривень по сравнению с Госбюджетом 2020 года.

