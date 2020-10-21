Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца"

До старта второго сезона Мандалорца осталось меньше двух недель, и теперь зрители могут по-новому взглянуть на проект Disney +. Создатели, которые тщательно охраняли тайну сезона, подогрели интригу, выложив на своем канале новый ролик с нарезкой кадров из фильма, пишет The Hollywood reporter.



Во втором сезоне к звездам проекта - Педро Паскалю, Джине Карано, Джанкарло Эспозито и Карл Уэзерс присоединятся новички. В том числе - Розарио Доусон, Тимоти Олифант, Темуэра Моррисон и Майкл Бьен.



Мандалорец стал настоящим прорывом для Disney +, благодаря чему сервис стриминга приобрел более 60 миллионов платных подписчиков. Создатель Джон Фавро уже думает о съемках следующего сезона.



"Тот факт, что условия сегодня намного более сдержанны, является преимуществом, потому что вы можете ограничить количество людей", - недавно сказал создатель Джон Фавро о возможных съемках третьего сезона в эпоху COVID-19.





