Генетики пролили свет на развитие хронической мигрени

Специалисты связывают мигрень с отсутствием одного из вариантов гена болевого рецептора TRPV1. Согласно официальным подсчетам, мигрень поражает около 15% жителей Земли. К примеру, в России мигрень диагностируют у каждого пятого.



Казанский (Приволжский) федеральный университет проверил связь хронической мигрени и вариантов гена болевого рецептора TRPV1 (важен для выделения болевого агента - пептида CGRP). Ученые исследовали вопрос с привлечением 96 человек 18-55 лет. У 19 добровольцев была хроническая мигрень, у 27 - эпизодическая, у 50 - мигрени не было.



Проводился анализ генома добровольцев на предмет поиска полиморфизмов (отличий последовательности ДНК размером в один нуклеотид), связанных с геном TRPV1. Интерес экспертов привлекли генотипы AA, AG и GG. Они сравнили распределения генотипов между тремя группами добровольцев. В результате исследователи выяснили, что у здоровых людей и пациентов с эпизодической мигренью показатели примерно одинаковы.



У всех пациентов с хронической мигренью отсутствовал генотип GG, а распространение генотипа AA было в два раза выше относительно остальных групп (68% против 33-34%). Получается, у хронической мигрени есть генетическое основание, и отсутствие генотипа GG можно считать фактором риска превращения эпизодической мигрени в хроническую.

