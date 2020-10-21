Зимняя резина: как правильно выбирать?

Выбор резины – ответственная задача, особенно когда приходит зима. В это время увеличивается количество аварий на дорогах. Как правило, они связаны с несоблюдением дистанций между автомобилями, а также низким качеством сцепления шин с дорожным покрытием. Именно от покрышек зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому к их выбору нужно подойти со всей ответственностью.

Критерии выбора

Прежде чем купить зимнюю резину, учтите следующие моменты:

При низких температурах езда допускается только на зимней резине, причем она должна быть установлена на все колеса. Такие покрышки имеют специальную маркировку «M+S», что расшифровывается как «снег и слякоть». Только такие шины смогут обеспечить качественное сцепление с дорожным покрытием.



Температура дороги влияет на тормозной путь. Когда столбик термометра опускается ниже +7 градусов, сцепные характеристики колес значительно падают.



Определитесь с типом. Нужны ли вашему автомобилю шипы или нет – здесь все зависит от конкретной ситуации. Шипованные покрышки отлично демонстрируют свои качества при езде на льду, но на асфальтовом покрытии они не так эффективны. Шипы являются обязательным условием для новичков.



Выбирать размер стоит с учетом рекомендаций производителя авто. Высокий профиль оптимально подходит для езды по препятствиям. При этом важно, чтобы размеры шин не конфликтовали с параметрами транспортного средства.



Максимально допустимая скорость. Эта характеристика, как правило, указывается на самих покрышках. Разумеется, далеко не каждый водитель будет гонять зимой под 150 км/ч, поэтому нужно сразу определиться, нужны ли вам быстрые шины. Возможно, целесообразнее выбрать более экономный вариант.

В продаже можно найти всесезонную резину, но это, как правило, палка о двух концах. В зимнее время года она обеспечит неплохой контакт с дорогой, однако летом такие покрышки быстрее изнашиваются. Как показывает практика, такая экономия оправдывается далеко не всегда.