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Зимняя резина: как правильно выбирать?
Выбор резины – ответственная задача, особенно когда приходит зима. В это время увеличивается количество аварий на дорогах. Как правило, они связаны с несоблюдением дистанций между автомобилями, а также низким качеством сцепления шин с дорожным покрытием. Именно от покрышек зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому к их выбору нужно подойти со всей ответственностью.
Критерии выбора
Прежде чем купить зимнюю резину, учтите следующие моменты:
- При низких температурах езда допускается только на зимней резине, причем она должна быть установлена на все колеса. Такие покрышки имеют специальную маркировку «M+S», что расшифровывается как «снег и слякоть». Только такие шины смогут обеспечить качественное сцепление с дорожным покрытием.
- Температура дороги влияет на тормозной путь. Когда столбик термометра опускается ниже +7 градусов, сцепные характеристики колес значительно падают.
- Определитесь с типом. Нужны ли вашему автомобилю шипы или нет – здесь все зависит от конкретной ситуации. Шипованные покрышки отлично демонстрируют свои качества при езде на льду, но на асфальтовом покрытии они не так эффективны. Шипы являются обязательным условием для новичков.
- Выбирать размер стоит с учетом рекомендаций производителя авто. Высокий профиль оптимально подходит для езды по препятствиям. При этом важно, чтобы размеры шин не конфликтовали с параметрами транспортного средства.
- Максимально допустимая скорость. Эта характеристика, как правило, указывается на самих покрышках. Разумеется, далеко не каждый водитель будет гонять зимой под 150 км/ч, поэтому нужно сразу определиться, нужны ли вам быстрые шины. Возможно, целесообразнее выбрать более экономный вариант.
В продаже можно найти всесезонную резину, но это, как правило, палка о двух концах. В зимнее время года она обеспечит неплохой контакт с дорогой, однако летом такие покрышки быстрее изнашиваются. Как показывает практика, такая экономия оправдывается далеко не всегда.
11:33