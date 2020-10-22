Обычная стерилизация детских бутылочек оказалась опасной

Тринити-колледж в Дублине, передает ТАСС, нашел в бутылочках из полипропилена с молочной смесью для младенцев частицы микропластика. По мнению ученых, они появляются вследствие взаимодействия полипропилена и кипятка. Они призывают пересмотреть схемы стерилизации бутылочек. Были проведены эксперименты с использованием популярных моделей детских бутылочек.



Их обработали, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Ирландии. Так, сначала их стерилизовали, выдерживая пять минут в 95-градусной воде. Затем бутылочки высушили и залили в них 70-градусную воду для "заваривания" молочной смеси. Далее добавлялась сухая смесь и происходило взбалтывание в течение минуты.



В итоге внутри бутылочек образовывалось много микрочастиц пластика. Их концентрация превышала несколько миллионов частиц на литр для всех марок бутылочек. Похожее количество оказалось в приготовленной смеси и при использовании водопроводной, а не дистиллированной воды. Ученые установили, что сильнее всего на концентрацию частиц влияла температура воды при стерилизации и сила, с которой бутылочку трясли.

