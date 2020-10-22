Хорор "Синистер" признан самым страшным фильмом в мире

Какой хоррор больше всего учащает сердцебиение зрителей? Ответ на этот вопрос выяснили во время исследования, который так и завали "Наука страха", пишет Forbes.



Исследование проводили аналитики broadbandchoices. Они брали для изучения 50 фильмов ужасов с наивысшей оценкой на IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Аналитики отследили частоту сердечных сокращений 50 человек разного возраста, которые просматривали более 100 часов фильмов ужасов. На основе полученных данных составили рейтинг из 35 самых страшных фильмов.



Так, на первом месте оказался хоррор "Синистер" с Итаном Хоуком, во время которого пульс зрителей увеличивается до 86 ударов в минуту. В среднем пульс зрителей держался на 65 ударах в минуту, но при его просмотре увеличился на 32%.



Та же частота сердцебиения достигается и от просмотра "Астрала", но с меньшей разницей. Замыкает тройку лидеров "Заклятие" с 85 ударами в минуту.



Также в первую десятку вошли картины "Реинкарнация" (83 удара в минуту), "Паранормальное явление" (82 удара в минуту), "Оно" (81 удар в минуту), Заклятие 2 и "Бабадук" (80 ударов в минуту), а также "Спуск" и "Визит" (79 ударов в минуту).





