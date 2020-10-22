Иногда сидеть на одном месте полезно для головного мозга

Считается, малоподвижный образ жизни чрезвычайно вреден. Однако Университет Колорадо, отмечает The Times Now News, установил, что все не так однозначно. Когда дело доходит до головного мозга и когнитивных способностей, относительная малоподвижность не так уж и плоха, если человек демонстрирует в целом базовые показатели физической активности.



Учеными специально анализировалась связь между физической активностью, измеряемой сенсорами, и когнитивными функциями на примере 228 здоровых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Пожилые люди, участвовавшие в исследовании, носили датчики движения семь дней. В течение этого времени сенсоры фиксировали время, которое добровольцы проводили сидя или активно.



Собранные данные и их анализ показали: как и ожидалось, взрослые, которые больше занимались умеренной или энергичной деятельностью в течение дня, обладали большей скоростью обработки информации, более крепкой памятью и более выраженными способностями к рассуждению. Но данные также показали, что взрослые, которые проводили больше времени в сидячем положении, лучше справлялись с задачами по лексике и навыку рассуждения.

