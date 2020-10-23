Специалисты пролили свет на развитие диабета 1-го типа

В поджелудочной железе задачу выработки инсулина на себя берут бета-клетки. Однако при диабете 1-го типа иммунные Т-клетки перемещаются в орган и убивают там бета-клетки, пишет Medical Express. Долгое время медики считали, что наличие реактивных Т-клеток в поджелудочной является признаком диабета. Но новое исследование показало, что даже у здоровых людей эти иммунные клетки довольно в большом количестве присутствуют в поджелудочной.



Получается, диабет развивается, когда Т-клетки получают сигнал об атаке бета-клеток, а не в тот момент, когда они оказываются в органе. Также сделанное открытие дополняет теорию о том, что диабет 1-го типа не вызывается исключительно нарушением в работе Т-клеток, атакующих бета-клетки.



Действующие в поджелудочной Т-клетки нацелены на молекулу препроинсулина, предшественника инсулина. Предыдущие исследования показали, что у здоровых людей есть некоторые из этих Т-клеток в кровотоке. Теперь же было доказано, что даже у здоровых людей в поджелудочной железе есть пропроинсулин-специфические Т-клетки. Правда, при наличии диабета данные клетки подбирались максимально близко к скоплениям бета-клеток.

