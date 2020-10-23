Ранний климакс: симптомы и причины

Нормальный период наступления менопаузы у женщины – с 45 лет. Но в силу ряда причин климакс может наступить и раньше, совсем в молодом возрасте, из-за истощения фолликулярного аппарата яичников и прекращения продуцирования половых гормонов. Развитие менопаузы в молодом возрасте опасно появлением разных заболеваний, сложностью с зачатием и вынашиванием плода. Какие причины этому способствуют и каковы признаки раннего климакса, рассмотрим далее.

Симптомы раннего климакса у женщин

Признаки преждевременной менопаузы классические для этого состояния, но проявляться они могут более остро:

Прекращение менструаций. Чрезмерная ночная потливость и приливы жара, локализованные в зоне шеи и лица. Проблемы с сердечно-сосудистой системой (боли в сердце, тахикардия, артериальная гипертензия). Нестабильное эмоциональное состояние, характеризующееся приступами раздражительности, плаксивости. Нарушения сна. Сухость слизистой влагалища, жжение и зуд. Головные боли. Высокая утомляемость и чувство постоянной усталости.

Эти симптомы могут ухудшить качество жизни женщины, да и терпеть их не нужно. Важно сразу обратиться к врачу, чтобы начать лечение и привести состояние в норму. Если по какой-то причине женщине нельзя пить синтетические гормоны, помогут фитокомплексы. Например, Лайфемин. В составе только натуральные компоненты, которые способствуют уменьшению проявлений симптомов климакса. Подробнее о Лайфемин читайте на сайте https://lifemin.com.ua/.

Почему возникает ранняя менопауза

Преждевременное наступление климакса может развиваться в силу наследственных факторов или физиологических в результате хирургического вмешательства. Рассмотрим подробнее причины раннего климакса:

Удаление матки.

Аутоиммунные нарушения на фоне заболеваний эндокринной системы: сахарного диабета, ревматоидного артрита, болезней щитовидной железы.

Прием гормональных контрацептивов.

Химио- или радиотерапия.

Аборт.

Злоупотребление вредными привычками (алкоголь, курение).

Сильные стрессы и недосыпание.

Плохая экологическая обстановка.

Неправильное питание, характеризующееся нехваткой белковой пищи.

Для правильной постановки диагноза требуется сдать анализа на гормоны (эстрадиол, ФСГ, ЛГ). Также врач может направить на УЗИ органов малого таза и сопутствующие лабораторные исследования щитовидной железы и других желез, влияющих на состояние цикла, чтобы исключить наличие других заболеваний.

Ранний климакс у женщин — это не приговор. Современная медицина позволяет минимизировать негативные последствия, справиться с симптомами и вернуться к нормальной жизни без приливов и внезапной раздражительности.