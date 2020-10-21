Известному российскому телеведущему запретили въезд в Украину на 3 года

Гражданину Российской Федерации, телеведущему Борису Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину на 3 года, а сам он покинул территорию Украины во вторник, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.



"После появления в средствах массовой информации сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку, и нашли подтверждение указанным иностранцем нарушения украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. вынесен запрет въезда в Украину на 3 года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул" вчера", - сообщают в Госпогранслужбе Украины.



В ведомстве отметили, что на государственной границе сотрудники погранслужбы достаточно часто выявляют лиц, нарушающих законодательство в отношении оккупированных территорий.



"Только с начала года составлено более 4000 административных протоколов по ст. 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, если выявленное нарушение совершил иностранец, принимается решение об отказе такому лицу в пропуске на территорию Украины и проставляется запрет въезда", - говорится в сообщении.



Для установления таких лиц и обстоятельств правонарушения инспекторы пограничной службы среди прочего руководствуются заблаговременной информацией и поручениями правоохранительных органов.



"Информируем, что ни предварительная информация, ни поручения правоохранительных органов в отношении гражданина РФ Корчевникова Б.В. в Государственную пограничную службу Украины не поступали", - говорится в сообщении.



Корчевников - ведущий телеканала "Россия-1", гендиректор российского религиозного телеканала "Спас".



11 сентября 2014г глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что въезд на территорию Украины был запрещен 35 представителям российского медиарынка. Он не стал называть фамилии указанных представителей российских медиа, добавив, что это компетенция СБУ. При этом Нацсовет по телерадиовещанию в конце августа 2014г обнародовал список журналистов и руководителей телеканалов РФ, которым может быть запрещен въезд в Украину, среди которых был и Корчерников.



Корчевников посещал Крым после оккупации Россией в 2014 году.



20 октября 2020г активист Сергей Стерненко на своем телеграм-канале написал, что Корчевников приехал в Киев. "В Украину снова пустили российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах, что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко.

