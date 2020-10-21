В ООН оценили спад мировой торговли

Глобальный торговый оборот по итогам 2020 года снизится на 7-9%. Об этом в среду, 21 октября, сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD.



Падение объемов торговли произошло во всех регионах мира из-за карантинных ограничений, отмечают авторы доклада. Они напоминают, что по этой причине во втором квартале 2020 года мировая торговля потеряла 19% в годовом сравнении.



После этого она несколько восстановилась в третьем квартале, когда спад в сравнении с тем же периодом 2019 годом составил 4,5%.



"Торговля домашним офисным оборудованием и медицинскими принадлежностями увеличилась в третьем квартале. Рост в текстильном секторе также был сильным. В то же время она еще больше ослабла в автомобильном и энергетическом секторах", - говорится в докладе UNCTAD.



