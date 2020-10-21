Тихановская призывает белорусов не выходить на работу и учебу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку в Беларуси.



Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Тихановской.



Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября.



«Я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», - заявила лидер оппозиции.



Тихановская обещает всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.



В случае, если Тихановская придет к власти, она обещает в частности аннулировать все штрафы за неуплату коммунальных платежей; аннулировать судимости и административные штрафы; восстановить на службе потерявших работу; а также получить финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.



Как сообщал Укринформ, накануне Тихановская призвала силовиков до 25 октября, ультиматума, объявленного ранее Александру Лукашенко, встать на сторону народа.



В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.



Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября «вступил» в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.



Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли.



Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

