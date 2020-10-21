Швеция запретила оборудование Huawei и ZTE для сети 5G

Шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для развития сети интернет-связи 5G.



Как сообщает Укринформ, об этом информирует Associated Press.



Так, чиновник Службы безопасности Швеции назвал КНР одной из самых больших угроз для страны, после чего шведские власти запретили китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE строить высокоскоростную беспроводную сеть.



Власти Швеции также требуют от национальных операторов постепенного вывода из сети всех продуктов Huawei и ZTE. Как отмечается, запрет соответствует оценкам шведских вооруженных сил и шведской службы безопасности.



В компании Huawei заявили, что "удивлены и разочарованы" таким решением.



Швеция - не первая страна, которая запрещает Huawei участвовать в развитии сети 5G. Американские чиновники развернули интенсивную кампанию в Европе, чтобы убедить своих союзников отказаться от услуг китайской компании, заявив, что власти Китая могут заставить Huawei совершать действия с целью кибершпионажа. Китайская компания постоянно отрицает эти обвинения.

