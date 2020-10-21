В Украину уехали около трех тысяч белорусов

С начала сентября в в Украину уехали около трех тысяч белорусов, заявил в среду, 21 октября, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, пишет БелТА.



Также белорусы уезжают в Польшу и страны Балтии.



"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал он, отметив, что люди не возвращаются, в том числе, из-за карантина.



Бегун уверен, что в своем большинстве это трудовая миграция.



"Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.



При этом чиновник не считает, что выезд белорусов спровоцировали протесты в стране.



"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - говорит Бегун.



Он отметил, что ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности.

