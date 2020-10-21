Услуга "еМалятко" подключена уже к 160 родильным домам

Услугой "еМалятко" можно воспользоваться уже в более чем 140 населенных пунктах. Так, к этой услуге подключено уже 160 родильных домов. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.



"На сегодня у нас к услуге "еМалятко" подключены более 160 роддомов, то есть уже более чем в 140 населенных пунктах есть возможность воспользоваться этой услугой... Мы запустили уникальную вещь на сегодня: когда рождается ребенок, у врача есть возможность в роддоме зарегистрировать ребенка онлайн, то есть сделать медицинское заключение и тем самым упрощается весь бюрократический процесс", - отметил он.



По его словам, после этого есть возможность получить все другие услуги онлайн.



"После этого вы получаете СМС с номером регистрации вашей ребенка и у вас есть возможность получить все остальные услуги в формате онлайн. Вы заходите на портал "Дія", авторизируетесь благодаря электронной подписи и не выходя из дома - вы заполняете электронную заявку на портале "Дія" и регистрируете ребенка и можете получить до 9 услуг - все, связанные с рождением ребенка", - добавил он.

