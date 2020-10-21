В НАТО надеются на снижение напряженности между Турцией и Грецией

Для НАТО важно снизить напряженность в регионе восточного Средиземноморья и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"НАТО хочет помочь снизить напряженность и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу в восточном Средиземноморье", - сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос об отношениях Турции и Греции.



Он повторил, что альянс для этого создал военный механизм, который должен помочь сторонам в урегулировании спора.



"Мы верим, что усилия НАТО идут рука об руку с усилиями Германии, которая также посредничает в вопросе урегулирования конфликта", - добавил он.



Столтенберг также отметил, что альянс активно взаимодействует с властями Евросоюза по этому вопросу.



В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.

