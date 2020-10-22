После каникул младшие классы вернутся в школу, а старшие могут остаться на дистанционке - Шкарлет

В среду, 21 октября, стало известно, что после окончания школьных осенних каникул в Украине к очному обучению вернутся ученики 1-4 классов, а учащиеся 5-11 классов будут обучаться в смешанном или дистанционном формате, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.



Об этом сообщает исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.



"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - заявил Шкарлет.



Также он отметил, что в вопросе обучения нужно учитывать и экономическую составляющую. Кроме того важно то, что детей нельзя оставлять без присмотра.



"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останется на дистанционном. К сожалению", - добавил и.о. министра в своем сообщении.

