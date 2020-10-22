Кабмин со следующей недели переводит заседания и совещания в онлайн

Кабинет Министров на следующей неделе будет проводить совещания и заседания исключительно в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.



Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.



"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково веление времени ... Коронавирус меняет нашу жизнь", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что заседание правительства 21 октября является практически выездным в режиме онлайн, поскольку в нем будут участвовать с помощью видеосвязи представители Херсонской областной государственной администрации, приглашенным на заседание лицам также предложили онлайн-связь.



Правительство будет демонстрировать собственным примером, что удаленная работа - веление времени, подчеркнул глава правительства.



Как сообщалось, по состоянию на 21 октября в Украине лабораторно подтверждено 315 826 случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132219 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6719 новых случаев.

