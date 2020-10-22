Зеленского через суд просят отменить анонсированный им опрос 25 октября

Окружной административный суд Киева получил иск к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене анонсированного им опроса 25 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление Президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках", - сказано в нем.



Отмечается, что с соответствующим иском к Президенту обратился житель Ивано-Франковской области.



Среди других требований указанного иска - обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября.



На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

