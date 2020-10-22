СП-2: новые санкции США затронут 120 компаний

Новое решение США о расширении санкций в отношении фирм, сотрудничающих с проектом Северный поток-2, затронет более 120 компаний. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG.



"Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - заявили в компании.



При этом потенциальные последствия новых санкций для компаний там не комментируют.



Накануне Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Северного потока-2. Изначально санкции были касались судов-трубоукладчиков газопровода. Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.

