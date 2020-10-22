Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX, сообщили в пресс-службе главы государства в среду вечером. Парламент принял закон 30 сентября 2020.



Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.



Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.



Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.



Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.



Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.



Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

