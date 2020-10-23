Рюкзак для фотоаппарата и другой фототехники

В фотоделе важна каждая мелочь, и от того, как практично вы разместите фотокамеру и все необходимые аксессуары, зависит успех вашего дела по созданию оригинальных кадров. Уделите внимание выбору рюкзака для фотоаппарата для нестудийных съемок, чтобы все необходимое для фотосъемки всегда было под рукой.

Каким должен быть фоторюкзак

Правильно подобранная сумка обеспечивает свободу действий фотографа, позволяя ему быстро достать камеру и вовремя поймать удачный кадр. При этом ни один интересный сюжет не должен пройти мимо вас из-за того, что вы не успели быстро получить доступ к фототехнике.

Общее сходство по способу использования и внешнему виду отличает фоторюкзаки разных производителей. В зависимости от ваших целей понадобится рюкзак, сумка или оба аксессуара с учетом хранения запасной камеры сразу.



Важно! Если вы собираетесь снимать важное мероприятие, позаботьтесь о том, чтобы у вас была запасная камера. Если ее нет, нужно взять ее напрокат или одолжить.

Принципы выбора рюкзака

Главное свойство практичного фоторюкзака – большая вместимость, аккуратное и доступное размещение всех предметов и предоставление свободы движения фотографу. Эти свойства могут также стать его недостатками, если подойти к выбору неразумно.

Сначала оцените наличие необходимой фототехники, которую вы собираетесь носить с собой, а также других вещей и дополнительных аксессуаров. Все эти предметы должны быть надежно и компактно размещены в сумке.



Выбирайте рюкзак в зависимости от цели вашей съемки. Например, профессиональный рюкзак подойдет для важной профессиональной съемки, но будет неуместен на непродолжительной поездке на природу, когда вам нужна всего лишь одна камера.

Виды фоторюкзаков

Все фотосумки делятся в зависимости от назначения и выполняемых задач, поэтому для облегчения выбора их классифицируют следующим образом:

Классический рюкзак

Все внутреннее пространство предназначено для эффективного размещения и транспортировки необходимой фототехники и некоторых аксессуаров, в отдельных случаях предусмотрено отделение для планшета или ноутбука. К основным достоинствам такого рюкзака относят его большую вместительность и высокую сохранность оборудования благодаря прочности конструкции.

Это достигается благодаря наличию специальных перегородок, которые фиксируются на липучках и обеспечивают достаточную жесткость благодаря плотности и мягкой поверхности. Дополнительные кармашки для мелких аксессуаров позволяют разместить все остальные вещи и обеспечить им высокую защиту от влаги и механических повреждений.

В то же время классический рюкзак подойдет только для фототехники, в него вы не сможете положить другие личные вещи.

Универсальный рюкзак

Состоит из двух основных отделений, в одном разместите фототехнику, а в другом личные вещи. Наличие множества мелких кармашков для крепления аксессуаров также облегчает их транспортировку. Крепления для штатива возможны, но не являются обязательными.

Универсальность рюкзаков заключается в их удобной трансформации в городские рюкзаки. Для этого достаточно извлечь перегородки и съемные чехлы и использовать рюкзак как обычный для прогулок, походов на пикник и решения бытовых задач.

Рюкзак слинг

Представляет собой средний вариант между первыми двумя типами. Форма классического рюкзака предназначена для ношения на спине, но ее можно также легко переместить на бок или живот фотографа. Это происходит благодаря наличию диагональной лямки. Такое действие позволяет легко получить доступ к фотокамере с учетом наличия отделения для фотоаппарата на молнии, при этом не понадобится открывать весь рюкзак.

К недостаткам такого типа рюкзаков относят ограниченную вместимость из-за специфической нагрузки на одно плечо, в них невозможно транспортировать тяжелое оборудование.

Туристический рюкзак

Объединяет в себе основные черты универсального рюкзака с наличием вентилируемой спинки, которая допускает транспортировать объемную и тяжелую фототехнику без дискомфорта для спины. Эту же цель выполняют лямки с мягкими накладками и удобные поясные ремни.

При выборе фоторюкзака обратите внимание на его ударопрочность, размеры, что позволит разместить всю необходимую технику, настроить под ваши конкретные запросы, чтобы необходимые вещи всегда были под рукой, качество запорной фурнитуры. Рюкзак находится на спине фотографа, и к дорогостоящей технике не допускается доступ посторонних.

Специальные фоторюкзаки позволяют удобно транспортировать фототехнику для выездной нестудийной фотосъемки. При выборе надо учитывайте, будете вы носить только фототехнику или вам понадобится размещать также и личные вещи.