Ситуация с коронавирусом в Украине может улучшится к марту - врач

В Украине ситуация с коронавирусом может улучшится к марту, но в ближайшие месяцы нас ждет рост заболевших. Об этом инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила во время брифинга, передает кореспондент УНН.



“Я всем желаю здоровья и помогите нам, пожалуйста, пережить этот тяжелый сезон, который в ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости, а уже ближе к марту, возможно, раньше никто это не знает, может быть, ситуация несколько улучшится”, — добавила она.



Ранее, Ольга Голубовская заявляла, что Украина входит в самый тяжелый период пандемии COVID-19, и в этот период необходимо отложить увеселительные мероприятия.



С начала пандемии в Украине зафиксировано 322 879 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом.

