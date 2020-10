В Украине обосновались десятки ИТ-компаний из Беларуси - Минцифры

Проект IT Relocate Беларусь позволил десяткам белорусских IT-компаний перебраться в Украину. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова.



"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину и готовы оказывать поддержку и далее", - заявил он.



В частности, компания Wargaming, разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes перевезла в Украину сотни работников. Кроме того, еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве.



Проект IT Relocate Беларусь предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю зарплату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.