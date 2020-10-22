ПЦР-тест выявляет COVID-19 только в 60% случаев - Рубан

ПЦР-тестирование способно подтвердить наличие COVID-19 в инфицированных только в 60% случаев



Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель киевской санитарно-эпидемиологической службы Олег Рубан.



"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. У 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаружено", - сказал Рубан.

