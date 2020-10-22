США обвинили Иран и Россию в кибератаках перед выборами

Иранские и российские хакеры смогли получить персональные данные американских избирателей. Об этом заявил директор национальной разведки Джон Рэтклифф пресс-конференции поздно вечером в среду, сообщило радио Голос Амероики.



"Мы подтверждаем, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и, отдельно, Россией", - сказал он.



По словам Рэтклиффа, обе страны "сделали определенные действия, чтобы повлиять на общественное мнение относительно наших выборов".



Он также обвинил иранских киберпреступников в том, что за прошедшие сутки они организовали активность, направленную против президента США Дональда Трампа.



"Мы уже видели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигание общественных беспорядков и нанесение вреда президенту Трампу", - заявил он.



Кроме электронных писем, Иран также несет ответственность за распространение видео, в котором говорится об использовании поддельных бюллетеней некоторыми избирателями, подчеркнул Рэтклифф.



"Это видео и любые заявления о якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности", - сказал он.

