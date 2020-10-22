В Украине не планируют вводить строгий карантин - Зеленский

В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.



Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает "ТСН".



Он добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

