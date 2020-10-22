Нацбанк прогнозирует рост ВВП в последующие годы на уровне 4%

Национальный банк прогнозирует падение ВВП в конце года на уровне 6%, однако уже со следующего года в Украине начнется рост экономики на уровне 4%.



Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.



"Украинская экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%", - сказал Шевченко.



По его словам, сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса второго квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Возобновление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс.



Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и возобновление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

