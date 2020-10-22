Цинизм власти зашкаливает. Украина нуждается в победе над коррупцией и вирусом, мира, а не сериалов «достижений» под выборы, - Виталий Денисенко

Україна потребує жорсткого плану перемоги над корупцією, COVID-19 та встановлення миру, а не передвиборчої «виставки досягнень» від зелених. Про це заявив відомий громадський діяч та кандидат у депутати Київської обласної ради від Вишгородщини Віталій Денисенко, коментуючи щорічне послання Президента Зеленського.



«Згідно з пунктом 2 ст. 106 Конституції країни щорічне послання Президента України до Верховної Ради має стосуватися конкретних питань щодо внутрішнього та зовнішнього становища України. Тож ми мали дізнатися аналіз соціально-економічних та демографічних показників, ВВП, міграції, злочинності та ін., - зазначає Денисенко, - Замість цього ми за 5 днів до місцевих виборів почули про «виставку досягнень» глави держави та його команди в стилі відомого шлягеру «Все хорошо, прекрасная маркиза…» та у форматі політичного блазнювання, щедрих маніпуляцій та відвертих артистичних кривлянь».



На думку Віталія Денисенка, в ході послання ми побачили гарного артиста-агітатора, тоді як мали стати свідками оголошення конкретного плану розвитку від глави держави. «Президент блискуче та артистично розповів нам проблеми, про які ми добре знаємо, та критикував чиновників, яких сам же й призначив. Іноді виникала навіть думка: ми бачимо очільника владної команди, якому належить найвища влада та політичні важелі у державі, чи влучного на язик опозиціонера, який критикує владу, яка йому не належить? Але головного – стану поточної ситуації та плану конкретних дій щодо боротьби з коронавірусом, винищення корупції на всіх владних рівнях, встановлення миру на Сході України та ін. – ми не почули. Тому можна не сумніватися в тому, що, озвучивши таке послання, пан Зеленський думав не про майбутнє країни та людей, а намагався нахабним голослівним піаром підвищити рейтинги власної «зеленої» політсили, що стрімко втрачає народну довіру. Що ж, якщо «зеленим», за допомогою дешевого піару, потрібно будь-що не втратити вже хитку владу, то ми йдемо на вибори заради єднання та врятування країни, яка знаходиться на межі катастрофи», - відзначив політик.



Аналізуючи президентський виступ, Віталій Денисенко зазначив, що, ті хто його готували брали за основу відомий принцип: чим більшою є брехня, тим швидше люди у неї повірять. «Він, наче спеціально, у своєму виступі на чорне каже біле та навпаки. Ось, судіть самі, Зеленський проголошує, що ми чемпіони у боротьбі з коронавірусом, але насправді ми знаємо, які щоденні рекорди захворюваності б’є Україна й яка катастрофічна ситуація з ліжко-місцями у лікарнях. Цинічно слухати про це, знаючи куди було розтринькано бюджетний фонд на боротьбу з Covid-19. «Локшиною на вуха» виглядають переможні президентські реляції про розбудову армії, де насправді спостерігаємо скорочення фінансування і ситуацію, як раніше співали, «на честном слове и на одном крыле». Зеленський каже про викорінення корупції, а його «Слуги» перед об’єктивами журналістських фотокамер на екранах смартфонів ділять корупційні доходи. Далі вже нікуди. Або Президент катастрофічно відірваний від реалій, або він та його владні спічрайтери просто глузують з нас».



Віталій Денисенко зазначив, що майбутня фракція «Європейської солідарності» у Київській обласній раді зробить все, аби вона стала дієвим органом представництва патріотів Вишгороду та Київської області, для яких надважливими залишаються державотворчі та європейські цілі Майдану.



«Вишгородщина вже неодноразово зарекомендовувала себе, як край патріотичних сил, і тут просто не може статися шабаш зелених імітаторів реформ на кшталт нинішнього мера від зелених. Наші громадяни вже не дозволять реваншу шахраїв та блазнів!».



