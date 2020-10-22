Порчу бюллетеней "опроса" Зеленского могут квалифицировать как хулиганство, - МВД

Правоохранители могут квалифицировать порчу бюллетеней "всеукраинского опроса" президента Владимира Зеленского как мелкое хулиганство



Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.



"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не рвем книги..., если нам что-то не нравится. Рвать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - пояснил он.



Отметим, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание от штрафа до исправительных работ на срок до 2 месяцев. Также за это правонарушение можно получить административный арест на 15 суток.

