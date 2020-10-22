Украинские миротворцы вернулись из Конго

Из Демократической республики Конго вернулись украинские миротворцы. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны в четверг, 22 октября.



Указано, что накануне в международный аэропорт Львов прибыл самолет с 164 миротворцами, которые в течение 10 месяцев выполняли задачи в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.



"Это второй этап ротации из ДР Конго. После прохождения таможенного и пограничного контроля, по украинским традициям миротворцев встретили с хлебом и солью", – говорится в сообщении.



Командир 18 отдельного вертолетного отряда 11 ротации полковник Мухаммад Буланбаев вручил воинам-миротворцам грамоты и поблагодарил весь личный состав за добросовестное выполнение служебных обязанностей в миротворческой миссии.



Отмечается, что по завершении торжественных мероприятий миротворцы отправились в воинскую часть в Бродах, где они пройдут углубленный медицинский осмотр и комплексное обследование, а также в течение трех недель будут находиться на обсервации.